"Lügendes A...loch" – Moderatoren schimpfen live auf TV über Djokovic

Zwei Moderatoren des australischen TV-Senders 'Channel 7' lästerten in einer Sendepause über Djokovic – doch sie bemerkten nicht, dass ihre Mikrofone noch eingeschaltet waren.

Der Einreise-Krimi rund um den ungeimpften Novak Djokovic sorgt weltweit für heftige Diskussionen. So auch im TV-Studio des australischen Privatsender 'Channel 7': Während einer Sendepause sprachen die Moderatoren Mike Amor und Rebecca Maddern untereinander weiter über den Fall und nahmen sich dabei kein Blatt vor den Mund. Peinlich: Das Mikrofon war noch an – und die Aufnahmen verbreiten sich seither in Windeseile im Netz.

Im Video hört man Madden zu ihrem Kollegen sagen, Djokovic sei ein "lügendes, hinterhältiges A….loch". Amor pflichtet ihr bei und antwortet: "Er hatte eine billige Ausrede und fiel dann über seine eigene Lüge. Genau das ist passiert." Die beiden sind sich einig, dass "Djokovic damit durchkommen wird".

Die Verantwortlichen von 'Channel 7' haben sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert.