Tennis-Elite scheitert in erster Runde

Die Tunesierin Ons Jabeur, Weltranglistenzweite, musste sich der Weißrussin Aryna Sabalenka mit 6:3, 6:7(5), 5:7 geschlagen geben. Die US-Amerikanerin Jessica Pegula, als Nummer drei gereiht, unterlag der Griechin Maria Sakkari mit 6:7(6), 6:7(4).

Sabalenka gelang eine beeindruckende Aufholjagd. Jabeur, diese Saison Finalistin in Wimbledon und bei den US Open, war bei ihrem Masters-Debüt im zweiten Satz bei 5:3 im Tiebreak nur noch zwei Punkte vom Sieg entfernt. Im dritten Satz führte sie 4:2 und erspielte sich weitere Breakbälle zum 5:2.

Aryna Sabalenka beat World No 2 ???????? Ons Jabeur 3-6 7-6 (5) 7-5 in the opening round of the WTA Finals ????