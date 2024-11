Tennis-Hammer: Kehrt Federer für Giganten-Duell zurück?

Mit dem Karriereende von Rafael Nadal ist eine große Tennis-Ära zu Ende gegangen. Von den "Big Three" ist nur noch Novak Djokovic aktiv. Doch genau das könnte der Anlass für ein neues Rekordspiel werden.

Im Ski-Zirkus gibt es gerade einen großen Comeback-Trend. Tennis-Fans weltweit werden sich ab nächstem Jahr an eine ATP Tour ohne die Giganten Rafael Nadal und Roger Federer gewöhnen. Während der Schweizer "Maestro" bereits seit zwei Jahren in Tennis-Rente ist, hat sich nun auch der Spanier unter Tränen in den Ruhestand verabschiedet.

Doch jetzt macht ein Hammer-Gerücht die Runde, das von Federers langjährigem Manager Tony Godsick ausgelöst wurde. In einem Interview mit der spanischen Zeitung "Marca" stellt er einen Tennis-Hammer in Aussicht.

„Seitdem Roger zurückgetreten ist, will er kein richtiges Match bestreiten, solange er sich nicht körperlich wohlfühlt“, stellt Godsick zunächst klar. Dennoch lässt er sich zu einem Gedankenspiel hinreißen, das die Herzen der Tennis-Fans höher schlagen lässt. Es könnte doch zu einem letzten Giganten-Duell zwischen Rafael Nadal und Roger Federer kommen. Doch dafür müsste der Rahmen passen, dabei könnte man gleich einen neuen Weltrekord aufstellen.

52.000 Zuschauer bei Showkampf in Kapstadt

2020 duellierten sich die beiden Tennis-Titanen in Kapstadt beim "Match in Africa" vor 51.954 Zuschauern, diese Bestmarke soll noch einmal übertroffen werden. Denn so dürfte man versuchen, das legendäre Estadio Bernabeu von Real Madrid in eine gigantische Tennis-Arena mit etwa 80.000 Plätzen umzuwandeln. „Wir mögen es, große Dinge zu tun“, betonte Godsick.

Angesprochen auf den möglichen Kracher als "Abschiedsspiel" meint Godsick: „Mir kommt der Zuschauerrekord in den Sinn, den sie in Südafrika aufgestellt haben. Wenn es eine Möglichkeit gibt, den Rekord eines Tages zu übertreffen, wird Roger das sicher in Betracht ziehen. Sie arbeiten beide gerne zusammen.“

Während ihrer Karriere gab es den Klassiker insgesamt 40 Mal in offiziellen Matches, Showkämpfe wie in Südafrika oder die Exhibition mit einer Platzhälfte auf Rasen und einer Hälfte auf Sand sind in dieser Wertung nicht aufgeführt. Nadal gewann 24 der Duelle mit Federer, das letzte ging aber 2019 an den Schweizer. Trotz der großen Rivalität haben sich die Ausnahmekönner stets geschätzt und einen beinahe freundschaftlichen Umgang miteinander.