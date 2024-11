Federer würdigt Nadal mit emotionalem Tweet

Schweizer zum scheidenden Spanier: "Alles Gute, dein Fan, Roger"

Roger Federer hat sich am Dienstag in den sozialen Netzwerken mit einem emotionalen Brief an Rafael Nadal gewandt, der sich diese Woche bei der Davis-Cup-Finalrunde vom Spitzensport verabschiedet. Das Schreiben schließt mit den Worten: "Alles Gute, dein Fan, Roger."

Bevor Federer emotionale Töne anschlägt, beginnt er mit ein paar Fakten. Der Basler verweist auf die 24:16-Bilanz zugunsten des Spaniers und schildert dessen Auftauchen auf der Tour: "Nach den Australian Open 2004 war ich zum ersten Mal die Nummer 1 der Weltrangliste. Ich dachte, ich sei an der Spitze der Welt. Und das war ich auch - bis du zwei Monate später in Miami in deinem roten ärmellosen Hemd auf den Platz kamst, deinen Bizeps zur Schau gestellt und mich überzeugend besiegt hast. All die Gerüchte, die ich über dich gehört hatte - über diesen erstaunlichen jungen Spieler aus Mallorca, ein Generationstalent, das wahrscheinlich eines Tages ein großes Turnier gewinnen würde - waren nicht nur ein Hype."

Vamos, @RafaelNadal!



As you get ready to graduate from tennis, I’ve got a few things to share before I maybe get emotional.



Let’s start with the obvious: you beat me—a lot. More than I managed to beat you. You challenged me in ways no one else could. On clay, it felt like I… — Roger Federer (@rogerfederer) November 19, 2024

Federer hat selbst die Rituale Nadal "irgendwie geliebt"

Federer erwähnt auch Nadals Rituale auf dem Platz. "Das Zusammenstellen deiner Wasserflaschen wie Spielzeug-Soldaten in Formation, das Richten deiner Haare, das Anpassen deiner Unterwäsche... All das mit höchster Intensität. Insgeheim habe ich das Ganze irgendwie geliebt. Weil es so einzigartig war - es war so wie du", schwärmt der 43-Jährige von den Angewohnheiten des 38-Jährigen.

In seinem offenen Brief wird Federer immer emotionaler. Er erwähnt diverse Duelle, beschreibt Gefühle bei den Siegerehrungen oder lobt die Rafa Nadal Academy, in der alle seine vier Kinder trainiert haben. "Und dann war da noch London - der Laver Cup 2022. Mein letztes Spiel. Es bedeutete mir alles, dass du dort an meiner Seite warst - nicht als mein Rivale, sondern als mein Doppelpartner. An diesem Abend den Platz mit dir zu teilen und diese Tränen zu teilen, wird für immer einer der schönsten Momente meiner Karriere sein", betont Federer.

Der Brief endete mit den Worten: "Und ich möchte, dass du weißt, dass dein alter Freund dich immer anfeuert und bei allem, was du als nächstes machst. Das ist Rafa! Alles Gute, dein Fan, Roger."