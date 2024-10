Thiem beendete UTS-Showturnier mit drei Niederlagen

- Dominic Thiem ist beim UTS-Tennis-Schauturnier in Frankfurt sieglos geblieben und als Letzter der Gruppe A ausgeschieden

Nach dem 0:3 gegen den Australier Thanasi Kokkinakis am Vortag, musste sich der 31-jährige Niederösterreicher am Samstag zuerst dem Kanadier Denis Shapovalov nach einem aufgeholten Satzrückstand mit 1:3 und dann dem Franzosen Ugo Humbert mit 0:3 beugen. Bei dem Schauturnier werden die Matches in vier Vierteln zu je acht Minuten gespielt.

Es gibt nur einen Aufschlag und nur 15 Sekunden Zeit zwischen den Punkten. Für Thiem geht es am Sonntagabend (18.45 Uhr/live ORF 1, ServusTV) in der Wiener Stadthalle bei seiner eigenen "Farewell"-Veranstaltung in einem Show-Satz gegen Alexander Zverev samt längerer Abschiedszeremonie. Am Dienstagabend bestreitet er dann gegen Luciano Darderi (ITA) beim letzten regulären Turnier seiner Karriere voraussichtlich sein Abschiedsspiel auf Tour-Niveau.