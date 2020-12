Thiem feilt am zweiten Tennis-Coup

Dominic Thiem nützt die Ausnahmesituation zur Australian-Open-Vorbereitung.

Weil die Australian Open wegen Corona erst drei Wochen später als geplant am 8. Februar starten, hatte Thiem Gelegenheit, Weihnachten in Ruhe daheim im Kreise seiner Familie zu feiern. Seine Vorbereitung zieht er auch über die Feiertage durch. Konditraining in der Südstadt (mit Fitness-Guru Mike Reinprecht), Tennis in der neuen ATC-Akademie in Traiskirchen.

© Instagram/domithiem Zusammen mit Tennis-Kumpel Dennis Novak schuftet Thiem für die Australian Open

Im Hintergrund bastelt Manager Herwig Straka am Countdown für die Australian Open. Der Flug nach Australien wird für 13. Jänner gebucht. Gleich nach seiner Ankunft in Melbourne tauchen die Tennis-Profis wegen der Covid-19-Pandemie in eine "Blase" ein. Dabei dürfen sie das Hotelzimmer nur für fünf Stunden verlassen -in dieser Zeit muss Thiem sein Training auf der Anlage abspulen. Da Physio Alex Stober ebenfalls in der "Blase" ist, darf er Dominic im Hotelzimmer behandeln und nebenbei Kondi-und Krafteinheiten überwachen. Als Test für den Grand-Slam-Auftakt wird Thiem beim ATP Cup auf der Australian-Open-Anlage aufschlagen.