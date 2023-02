Thiem kennt nächsten Gegner auf Südamerika-Tournee

Dominic Thiem kennt den nächsten Gegner auf seiner Südamerika-Tournee. Der 29-jährige Niederösterreicher bekommt es beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro, das mit 2,178 Mio. Dollar dotiert ist, in der ersten Runde mit Lokalmatador Thiago Monteiro zu tun.

Gegen den ein Jahr jüngeren Brasilianer (ATP-78.) hat Thiem bisher noch nie gespielt. Sollte sich Thiem durchsetzen, trifft er im Achtelfinale auf den als Nummer zwei gesetzten Buenos-Aires-Finalisten Cameron Norrie.

Thiem profitiert in Brasilien noch von einem noch übrigen "alten" geschützten Ranking, ohne das er nicht in den Hauptbewerb gekommen wäre. Es ist sein sechster Auftritt in der Metropole am Zuckerhut, der erste seit 2020. 2017 hatte Thiem dort einen seiner insgesamt 17 Turniersiege gefeiert. Wie von ihm avisiert spielt Thiem auch wieder Doppel, diesmal mit dem Spanier Pedro Martinez. Auch die Wien-Sieger Alexander Erler/Lucas Miedler sind in Rio dabei.