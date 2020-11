Thiem steht nach Tsitsipas-Sieg im Halbfinale der ATP Finals

Nachdem der Niederösterreicher bereits Rafael Nadal niedergerungen hatte, beförderte ihn der Sieg des Griechen dann auch noch direkt ins Semifinale in London.

Dominic Thiem steht als erster Halbfinalist bei den Tennis-ATP-Finals in London fest. Rund fünfeinhalb Stunden nach dem 7:6(7),7:6(4)-Erfolg des Niederösterreichers über Rafael Nadal unterlag am Dienstagabend der Russe Andrej Rublew dem griechischen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas (GRE) 1:6,4:6,6:7(6) und machte damit den Weg frei für Thiem.



Während US-Open-Champion Thiem damit nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden kann und zum Abschluss der Gruppe "London 2020" am Donnerstag gegen Rublew keinen Druck mehr hat, benötigt Nadal ebenfalls am Donnerstag gegen Tsitsipas einen Sieg, um ins Halbfinale vorzustoßen.