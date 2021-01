Thiem vor Saisonstart im Liebesglück

Saisonstart: Donnerstag Abflug nach Australien, dann warten 2 Wochen Quarantäne.

Tennis-Hero Dominic Thiem hebt am Donnerstag ab in Richtung Australien. Ausgeruht und im Liebesglück (Beziehung zu Lili Paul wurde offiziell) nahm Thiem zuletzt wieder das Training auf. "Ich habe ein bisschen länger Urlaub gemacht als sonst", sagte Thiem. "Das Training ist gut verlaufen. Die ersten zwei, zweieinhalb Wochen habe ich nur Fitness gemacht." In den letzten Tagen intensivierte der US-Open-Champ das Tennis-Training -jetzt ist er heiß auf den Saisonstart. Bereits am Donnerstag hebt der 27-Jährige ab in Richtung Australien, in Adelaide geht es für ihn und das gesamte Team in die verpflichtende zweiwöchige Quarantäne.

Thiem freut sich auf ein Essen gehen ohne Maske

Sein Zeitplan: "In der ersten Woche kann ich mit einem Trainingspartner spielen, in der zweiten mit zwei anderen", so Thiem. "Ab der dritten dürfen wir raus, wahrscheinlich das erste Mal essen gehen ohne Maske seit fast einem Jahr. Das ist sensationell." Richtig los geht's am 1. Februar mit dem ATP Cup, ab 8. starten die Australian Open.