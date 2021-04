Alarm! Thiem nur bei 10 Prozent

Dominic Thiem ist zurück im Training, muss sich für die Sandplatzsaison ranhalten.

Nach seiner unglücklichen Wüsten-Tour in Dubai und Doha nahm sich Tennis-Ass Dominic Thiem eine kleine Auszeit, tankte im Liebesurlaub mit Lili Paul auf Mallorca Kraft für die kommenden Aufgaben. Der Fahrplan bis zu den French Open, die gestern um eine Woche nach hinten verschoben wurden (Start nun am 30. Mai): erst das ATP-250er-Turnier in Belgrad, danach die beiden Masters in Madrid und Rom.



Titeltraum. In Paris will Thiem heuer den großen Coup landen: "Das Turnier zu gewinnen, ist ein großer Traum", sagt der zweifache French-Open-Finalist. Doch der Traum droht zu platzen. Derzeit sei er nur bei "zehn Prozent" seiner Topform, sagte er gegenüber Servus TV. Es gelte nun, Trainingsrückstand wettzumachen.