Thiem: Keine OP und TV-Job

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem kann aufatmen und könnte bald als TV-Experte fungieren.

Gestern erfolgte bei Dominic Thiem der Belastungstest an seinem Handgelenk - er war erfolgreich. "Es gibt sehr, sehr gute Neuigkeiten: Ich werde keine Operation brauchen. Das Handgelenk ist gut verheilt und schaut stabil aus", sagte der 28- Jährige in einer Videobotschaft. In den kommenden Wochen wird er das Handgelenk mobilisieren und stabilisieren. Dann soll es wieder mit dem Training losgehen.

Thiem: "Ich kann es kaum erwarten, nach so langer Zeit den Schläger wieder in die Hand zu nehmen."

Schon vor der Untersuchung stand fest, dass Thiem nicht bei den Erste Bank Open von 23. bis 31. Oktober in Wien am Start sein wird. Aber der Superstar könnte dennoch beim Turnier zu sehen sein. Red Bull ist nicht nur sein Sponsor, sondern auch Eigentümer von ServusTV. Thiem könnte zum TV-Expertenteam um Ex-Tennisstar Barbara Schett, Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek und Kitz-Turnierdirektor Alex Antonitsch stoßen. Derzeit wird jedenfalls verhandelt.