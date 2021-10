Thiem löst Impf-Streit aus

Dominic Thiem (28) dominiert weiterhin ungewollt die Schlagzeilen.

Seit den Mallorca Open im Juni hat unsere Nummer eins kein Spiel mehr auf der ATP-Tour bestreiten können. Grund: Thiem verletzte sich beim Turnier auf der spanischen Ferieninsel so schlimm am rechten Handgelenk, dass sein Comeback frühstens bei den Australian Open im Frühjahr 2022 stattfinden kann. Doch nun wackelt auch dieser Termin, da der Niederösterreicher nach wie vor nicht gegen Corona geimpft ist. Ausgerechnet während des aktuellen Stadthallen-Turniers wurde Thiems Impfstatus zum großen Thema. Nicht zuletzt, weil Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein Thiem öffentlich ausrichten ließ, sich impfen zu lassen und unserem Tennis-Star sogar einen Brief schrieb.

Thiem wartet auf die Zulassnung von Novavax

Mücksteins Appell folgten dann auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die ein Beratungsgespräch anbot und Europaministerin Karoline Edtstadler. Ihr Tenor: Thiem solle sich als beliebter heimischer Sportler endlich den Stich abholen. Doch der US-Open-Sieger von 2020 gilt nicht als Impf-Verweigerer, sondern viel mehr als Zögerer. So wartet er nach medizinischer Rücksprache weiter auf den sogenannten "Totimpfstoff" Novavax. Doch die Zulassung des proteinbasierten US-Vakzins ist nach wie vor nicht erfolgt. Dadurch gerät Thiem öffentlich und sportlich unter Druck, denn nur geimpfte Spieler dürfen beim Grand Slam-Turnier in Melbourne ran.

Kein Auftritt als TV- Experte in Wien möglich

Thiems Umfeld versichert weiter, dass die Impfung nur eine Frage der Zeit ist. Doch der Wettlauf mit jener hat schon dazu geführt, dass er in Wien nicht als Experte für ServusTV fungieren konnte, da ihm als Ungeimpfter der Eintritt in die Stadthalle hätte verweigert werden müssen. Ein peinlicher Umstand, der öffentlich nicht kommuniziert wurde. Zum Impf-Thema will sich Thiem aber weiter nicht äußern, stattdessen postete er via Instagram Fotos aus Barcelona. In der katalanischen Hauptstadt ist die Agentur von Thiems Manager Galo Blanco angesiedelt. Für einen guten Rat wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, damit Thiem schon bald wieder ausschließlich sportliche Schlagzeilen liefert.