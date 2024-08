Thiem muss bei seinem letzten US-Open-Tanz erneut gegen Shelton ran

Dominic Thiem bekommt es auf seiner Abschiedstour bei den US Open wieder mit US-Jungstar Ben Shelton zu tun.

Österreichs Tennis-Star, der seine Karriere nach dieser Saison beendet, wurde am Donnerstag am Ort seines größten Triumphes die aktuelle Nummer 13 der Welt zugelost. Gegen US-Lokalmatador Shelton hatte Thiem im Vorjahr wegen Magenkrämpfen aufgeben müssen. Österreichs Nummer eins, Sebastian Ofner, spielt zum Auftakt gegen den argentinischen Weltranglisten-26. Francisco Cerundolo.

Auf Julia Grabher wartet im New Yorker Ortsteil Queens in der ersten Runde eine noch nicht bekannte Qualifikantin. Die Vorarlbergerin komplettiert Österreichs Tennis-Fraktion im Hauptfeld letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Jurij Rodionov blieb an der letzten Quali-Hürde namens Kyrian Jacquet (FRA) mit 6:7(6),1:6 hängen.

Thiem darf "Thank you" sagen

Für Thiem geht es neuerlich gegen Shelton. Der 21-jährige US-Amerikaner hält in dieser Saison bei einer 30:19-Bilanz, Thiem indes hat auf ATP-Tour-Level nur ein Match gewonnen. Der Erhalt einer Wildcard darf als ein letztes "Thank you" der Organisatoren gesehen werden, hatte der mittlerweile auf Weltranglisten-Platz 210 zurückgefallene Niederösterreicher doch 2020 in einem hochklassigen Endspiel in fünf Sätzen gegen Alexander Zverev seinen ersten und einzigen Grand-Slam-Titel geholt.

Bei einer Überraschung bekäme es Thiem mit dem Sieger der Paarung Luca Nardi (ITA) gegen Roberto Bautista Agut (ESP) zu tun. Grabher könnte auf Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova treffen, Ofner in der 3. Runde auf Zverev.