Thiem sorgt weiter für Rätselraten

Dominic Thiem sorgt für Unmut: Die Fans warten ungeduldig auf sein Comeback.

264 Tage ist es her, dass Thiem zum letzten Mal turniermäßig auf dem Platz stand. Nach seiner im Juni erlittenen Handgelenksverletzung kündigte der 28-Jährige vier Mal sein Comeback an, ließ es nun vor den US-Turnieren in Miami und Indian Wells zum 4. Mal platzen - zum Unmut seiner Fans, die angesichts der stetigen Verschiebungen genervt sind, ihn das auf Instagram spüren lassen.

Der US-Open-Champ erklärt: "Ich hatte wirklich gute Trainingswochen. Das Handgelenk ist perfekt in Ordnung, die Hand wird immer besser, aber ich habe trotzdem entschieden, meine Nennung zurückzuziehen, um auf Sandplatz zu starten", betonte Thiem, der in der Weltrangliste mittlerweile auf Rang 50 abgestürzt ist. Wann Thiem sein nächstes Comeback wagt, ließ er offen. Realistisch scheint das ATP-1000er in Monte Carlo ab 10. April.