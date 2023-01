Trotz Quali-Pleite: Thiem zurück in den Top 100

Dominic Thiem, der kommende Woche bei den Australian Open in Melbourne am Start ist, hat sich im neuesten ATP-Ranking auf Position 99 und damit zurück in die Top 100 verbessert.

An der Spitze liegt vorerst noch Carlos Alcaraz, der seine Top-Position aber verlieren könnte. Selbst der fünftplatzierte Novak Djokovic, der keine Punkte zu verteidigen hat, könnte den Spanier mit einem 22. Major-Titel ablösen. Jurij Rodionov ist zweitbester ÖTV-Mann als 122., Dennis Novak ist nach seinem Challenger-Titel in Thailand nun als 145. in die Top 150 zurückgekehrt, Sebastian Ofner ist als 193. fünftbester Österreicher hinter Filip Misolic (149.).

Bei den Frauen ist Julia Grabher als 83. einzige ÖTV-Spielerin in den Top 100. Die in der Qualifikation für Melbourne schon ausgeschiedene Sinja Kraus ist 193. An der Spitze liegt weiter mit enormem Vorsprung Iga Swiatek, die 5.845 Punkte auf die Tunesierin Ons Jabeur gut hat. Die Polin bleibt nach den Australian Open also in jedem Fall Nummer 1 der Tennis-Frauen.