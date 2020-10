US-Open-Erfolg geht unter die Haut

Der US-Open-Sieger Dominic Thiem begeistert ganz Österreich. Kein Wunder, dass Mama-Thiem mächtig stolz ist, jeder Turniersieg ihres Sohnes wird auf ihrer Haut verewigt.

Für jeden Turniersieg ihres Sohnes, eine neue Tätowierung. Mama Karin Thiem muss mittlerweile immer häufiger unter die Nadel. Was als kuriose Wette innerhalb der Familie begann, wird immer mehr zur schmerzhaften Routine. Auslöser der Aktion war ein Formtief Thiems zu Beginn der vergangenen Saison. Nun gehen die Erfolge des Sohnemanns unter die Haut.

Nach dem grandiosen US-Open-Erfolg war es am Freitag dann endlich soweit. Kult-Tätowierer Slimheli setzt die Nadel an, rund drei Stunden später war das Tattoo fertig. Am Unterarm von Mama-Thiem ist nun der dezente Schriftzug "liberty" zu lesen. Sohnemann Dominic hatte ursprünglich eine Abbildung der Freiheitsstatue vorgeschlagen, jedoch sucht Karin die Motive dann doch lieber selbst aus. Wenn die Nummer drei der Welt so weiter macht, werden noch einige Tattoos folgen.