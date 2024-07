US Open: Rätsel um Thiem-Abschied

Tennis-Ass Dominic Thiem gibt auf seiner Abschieds-Tournee das nächste Rätsel auf: Österreichs Tennisstar fehlt nämlich auf der Entry-List für die US-Open-Qualifikation.

Bei seinem Sandplatz-Abschied letzte Woche in Kitzbühel hatte Thiem noch erklärt, dass er vor habe, ein letztes Mal bei den US Open aufzuschlagen - entweder per Wild-Card, oder wenn er die nicht bekommt (wie zuletzt bei den French Open und in Wimbledon), dann wollte er es beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres über die Qualifikation versuchen.

Ab nächste Woche nur mehr ATP-Nr. 209

Die Qualifikation für die US Open (26.8.-8.9.) startet am 19. August - definitiv ohne Dominic Thiem. Der Niederösterreicher, der seine Karriere im Herbst beenden wird, steht nämlich nicht auf der am Dienstag veröffentlichten Entry List für den Quali-Bewerb in New York. Thiem liegt aktuell auf ATP-Nr. 145. Da seine Punkte vom Kitzbühel-Finale 2023 Ende der Woche aus der Wertung fallen, rutscht Thiem auf Nr. 209 ab. Selbst das hätte für den US-Open-Qualibewerb gereicht.

Es scheint, als würde der US-Open-Sieger von 2020 noch auf eine Wildcard fürs Hauptfeld hoffen. In Kitzbühel letzte Woche hatte eine diesbezügliche Anfrage bestätigt aber noch keine Antwort erhalten. Mit dem US-Open-Titel hat Thiem vor drei Jahren seinen größten Karriere-Erfolg erreicht.