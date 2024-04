Warum rief Dominic Thiem mitten in der Nacht bei Mario Götze an?

Auf der offiziellen Website der ATP-Tour gibt Tennis-Ass Dominic Thiem spannende Details über seine Telefon-Gewohnheiten preis.

Unter der Rubrik "In my phone with Dominic Thiem" verriet der US-Open-Sieger von 2020 zum Beispiel ...

... was er sich kurz vor dem Interview zum Essen bestellt hat: "Eine gesunde Pizza: Muscheln, Artischocken mit Trüffelöl."

... dass seine aktuelle tägliche Bildschirmzeit "eine Stunde und 16 Minuten" betrug.

... dass er der Fußball-Manager-App "Kickbase" verfallen ist: "Da spiele ich mit 17 Freunden. Du bekommst z. B. Punkte für jeden Pass ..."

... oder dass zu den berühmtesten Personen in seinem Telefonbuch "Roger, Rapha und Novak" zählen, sowie "einige sehr berühmte Fußballer".

Labrador Elon als Hintergrund-Bild: "Damit ich ihn immer dabei hab"

Als WhatsApp-Profilbild hat sich Thiem für einen Joshua-Baum aus Indian Wells entschieden: "Ich bin wirklich sehr gern dort, und der Joshua Tree National Park dort ist wirklich sehr speziell für mich." Als Hintergrund-Bild hat er Elon, seinen weißen Labrador, gewählt. "Er ist eine Legende. Weil ich ihn als Tennisspieler nicht so oft sehe, hab ich ihn als Wallpaper auf meinem Telefon immer dabei."

Auf Spotify hörte unser Tennisstar z. B. "Allright" von Alle Farben, als Podcast gab er sich "Cultivated Meat Pioneers", ein "Gebiet, das mich wirklich interessiert, da geht's um die Zukunft unseres Essens".

Als Thiem aufgefordert wird, einen Facetime-Anruf zu starten, entscheidet er sich für Fußball-Weltmeister Mario Götze (mit dem er gut befreundet ist). Doch der hebt nicht ab. Thiem, während des Interviews vermutlich in den USA: "Er ist in Frankfurt, also ist es (bei ihm, d. Red.) mitten in der Nacht."