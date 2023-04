Was hat das Logo auf dem Ärmel von Sam Weissborn mit dem Beatles-Star zu tun?

Beim Doppel-Finalkracher in Monaco fieberten Hunderttausende Tennisfans auf der ganzen Welt mit dem österreichisch/monegassischen Sensations-Doppel Sam Weissborn/Romain Arneodo. Sogar Fürst Albert riss es immer wieder vom Sitzplatz. Einigen fiel das McCartney-Sponsorlogo auf dem Ärmel des 31-jährigen Wieners auf. Tatsächlich hängt das mit dem berühmten Paul McCartney (80) zusammen. „Angie, die zweite Frau von Pauls Vater Jim und Pauls Stiefschwester Ruth gingen in den 1990er-Jahren nach Los Angeles und gründeten dort eine Firma“ erzählt Weissborn-Manager und Filmproduzent (neulandfilm) Raimund Carl. „Daraus entstand 2013 in Wien McCartney Sports, und Sam Weissborn war unser erster Spieler.“

Final-Einzug in Monte Carlo »verändert alles«

Als Sportdirektor legte sich Gilbert Schaller ins Zeug – der ehemalige Top-20-Spieler kümmerte sich auch als Head-Coach von McCartney Sports um Weissborns Tennisspiel. „In den vergangenen Jahren habe auch ich persönlich viel Geld in Sams Karriere investiert“, rechnet Investor Carl vor. „Das viele Reisen und die Betreuung kostet viel, jetzt kommt zum ersten Mal etwas zurück.“

Weissborn: „Die letzte Woche war unglaublich, sie verändert unsere ganze Karriere. Wir können jetzt die ganz großen Turniere spielen mit einer anständige Turnierplanung“. Konkret heißt das: „Wir dürfen ein Jahr lang auf ATP-Ebene spielen, ohne Stress.“ Dank Verbesserung auf Platz 61 im Doppel-Ranking wird Weissborn erstmals in Roland Garros aufschlagen. Ob Beatles-Legende Paul auf einen Sieger mit McCartney-Logo aufmerksam werden würde?Knut Okresek