Weltranglisten-Sechste Sakkari kommt nach Linz

Das vom Oktober in den Februar verlegte Upper Austria Ladies in Linz hat noch vor Weihnachten den ersten Topstar bekanntgegeben.

Erstmals wird beim WTA-Turnier vom 5. bis 12. Februar 2023 im Linzer Design Center die Weltranglisten-Sechste Maria Sakkari antreten. Die Griechin sorgt nicht nur auf dem Center Court für Schlagzeilen.

"Maria ist eine Spielerin, die den Fans unter die Haut geht, sie hat ein sehr spezielles Charisma", meinte Turnierdirektorin Sandra Reichel. "Ich kann es kaum erwarten, endlich mein Debüt beim Upper Austria Ladies Linz zu geben! Ich habe schon viel Gutes über die Geschichte und die einzigartige Atmosphäre in Linz gehört", freut sich Sakkari auf ihren ersten Auftritt. Die in Athen geborene Sakkari ist in ihrer Heimat nicht nur als Tennisstar eine Person des öffentlichen Interesses, sondern auch, wegen ihres Privatlebens: sie ist mit Konstantinos Mitsotakis, dem Sohn von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, liiert.