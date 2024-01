Australian Open: Aus für Świątek

Iga Świątek verliert in Runde drei gegen Tschechin Linda Nosková und verpasst damit den Einzug ins Achtelfinale.

Die Australian Open gehen ohne die Nummer 1 der Frauen in die zweite Woche. Die Leaderin des Damen-Tennis verlor trotz Satzführung mit 6:3, 3:6, 4:6 überraschend gegen die Nummer 50 der Welt, Linda Noskova aus Tschechien in der dritten Runde. Auf ihren ersten Triumph in Melbourne muss die Polin weiterhin warten.

Nicht ihr Boden

Australien ist für die viermalige Grand-Slam-Gewinnerin bisher kein gutes Pflaster. Ihr bislang bestes Ergebnis am Yarra River war der Halbfinaleinzug 2022. Für Świątek ist es das erste Ausscheiden vor dem Achtelfinale seit ihrem ersten Auftritt in Melbourne 2019. Für die Weltranglisten-Spitzenreiterin ist es die erste Niederlage nach einer Serie von 18 Siegen. Unter anderem hatte die Polin Ende des vergangenen Jahres die WTA-Finals im mexikanischen Cancun gewonnen.

Der bisher größte Sieg

Für Nosková ist es hingegen der größte Sieg ihrer Karriere. Die 19-Jährige steht damit erstmals im Achtelfinale bei einem Grand-Slam. Nach 2:20 Stunden verwandelte die junge Tschechin ihren ersten Matchball gegen Świątek und sorgte damit für die bislang größte Überraschung bei den laufenden Australian Open. Die Nummer-50 der Welt kann es nicht fassen: „Ich bin sprachlos, ich bin einfach nur glücklich.“

Weiterhin im Rennen

Mit dem unerwarteten Aus der Polin sind aus den Top 17 der Setzliste der Damen nur noch vier Spielerinnen im Turnier verblieben. Neben Titelverteidigerin Aryna Sabalenka (Nr. 2) gilt Coco Gauff (Nr. 4) als Mitfavoritin. Zudem sind die ehemalige French-Open-Siegerin Barbora Krejčíková (Nr. 9) und Qinwen Zheng (Nr. 12) noch im Rennen. Victoria Azarenka (Nr. 18), im Vorjahr im Halbfinale in Melbourne, präsentiert sich auch 2024 in guter Form.