Tennis-Märchen endet dramatisch

Die erst 18-jährige Emma Raducanu kam in Wimbledon, als Außenseiterin, bis ins Achtelfinale. Dort musste sie ihr Spiel gegen die Australierin Alja Tomljanovic, aufgrund von Atembeschwerden, aufgeben.

Das Märchen der jungen Britin nahm gestern, auf tragischste Weise, ein Ende.

Atemnot im zweiten Satz

Beim Stand von 4:6 und 0:3 für Tomljanovic musste sie dann schlussendlich aufgeben. Schon zuvor musste sie sich wiederholt aufstützen und tief Luft holen. In einer Spielpause ist sie dann gezwungen, in Begleitung und in Tränen, den Platz zu verlassen - wenig später kommt die Bestätigung: Raducanu kann nicht mehr weiterspielen.

Kontrahentin und Fans leiden mit

Ihre Gegenspielerin selbst war sehr erschüttert über die schlechte Nachricht: "Ich weiß selbst, wie schlimm sich das anfühlen kann. Ich bin wirklich traurig, dass sie das durchmachen musste." Gründe für die Beschwerden gibt es noch keine, dafür aber sehr viel Mitgefühl - auch von den Fans. Die 18-Jährige hatte durch ich ihren Vorstoß in die besten Top 16 eine Tennis-Begeisterung in Großbritannien ausgelöst. Gary Lineker, ehemaliger englischer Fußball-Star, schreibt auf Twitter: "Du warst so fröhlich. Wünsche dir eine schnelle Genesung."