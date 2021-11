US-Open-Siegerin Raducanu arbeitet mit Ex-Kerber-Coach

US-Open-Siegerin Emma Raducanu ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden.

Die am Samstag 19 Jahre alt werdende Britin, die sich beim Linzer Tennisturnier gleich zum Auftakt hatte verabschieden müssen, arbeitet ab sofort mit dem Deutschen Torben Beltz zusammen, dem bisherigen Coach von Angelique Kerber.

Die einstige Weltranglisten-Erste beendete erst tags zuvor die dritte Zusammenarbeit mit ihrem Landsmann. Raducanu trennte sich kurz nach ihrem Sensationstriumph in New York von ihrem Coach Andrew Richardson. Raducanu versucht mit Beltz, in die Erfolgsspur zurückzufinden. Seit ihrem Grand-Slam-Sieg in Flushing Meadows gewann sie von fünf Partien lediglich zwei. In drei Turnieren schied der Teenager zweimal auf Anhieb aus.

Bei den WTA Finals in Guadalajara hat mittlerweile die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka verlautbart, dass sie sich nach einer Covid-19-Ansteckung nun gegen das Virus hat impfen lassen. Sie hatte Indian Wells wegen der Infektion auslassen müssen. Die Spielerin aus Belarus hatte sich zuvor skeptisch gegenüber einer Impfung geäußert, weil sie wegen der schnellen Entwicklung besorgt sei. "Ich habe mich in Miami mit dem Johnson & Johnson Vakzin impfen lassen", erklärte die 23-Jährige. "Ich will nicht mehr in Quarantäne müssen, das macht nicht viel Spaß." Sabalenka ist nach der Absage von Ashleigh Barty die Nummer eins beim "Masters".