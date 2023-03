Zweifacher Miami-Champion Murray mit Erstrunden-Aus

Für den zweifachen Miami-Champion Andy Murray ist zum Start der 2023-Auflage des Tennis-Masters1000-Turniers gleich das Aus gekommen. Der 35-Jährige zog am Mittwoch in der Auftaktrunde gegen den Serben Dusan Lajovic mit 4:6,5:7 den Kürzeren.

Für den dreifachen Grand-Slam-Turnier-Sieger war das eine herbe Enttäuschung, nachdem er zuletzt Ende Februar beim 250er-Event in Doha etwa noch bis ins Finale vorgestoßen war.

"Ich habe ganz gut serviert, aber mein restliches Spiel war ein bisschen problematisch. Nicht so gut returniert, viele Fehler, dass ich so spiele, hätte ich nicht erwartet", sagte die Nummer 52 der Welt. Lajovic feierte seinen ersten Saisonsieg auf Hartplatz und bekommt es nun mit dem US-Amerikaner Maxime Cressy zu tun. Mit dessen Landsmann John Isner scheiterte ein weiterer früherer Miami-Sieger zu Beginn. Der 2018-Champion unterlag im US-Duell mit Emilio Nava mit 6:7(5),6:7(4).

Verletzungsbedingt aufgeben musste Gael Monfils beim Stand von 3:3 im ersten Satz gegen seinen französischen Kollegen Ugo Humbert. Dem 36-Jährigen macht eine Blessur am rechten Handgelenk zu schaffen. Österreichs Aushängeschild Dominic Thiem startet dank einer Wildcard in der Nacht auf Freitag (live auf Sky) gegen den Italiener Lorenzo Sonego ins Turnier.

Im Frauenbewerb behielt die nach einer Schulterverletzung genesene Kanadierin Bianca Andreescu im Aufeinandertreffen zweier ehemaliger US-Open-Siegerinnen gegen die in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungsproblemen kämpfende Britin Emma Raducanu mit 6:3,3:6,6:2 die Oberhand. Die 26-jährige Vorarlbergerin Julia Grabher traf am (heutigen) Donnerstagabend in der 2. Runde auf die US-Amerikanerin Claire Liu. Grabher war als Lucky Loser in den Bewerb gerutscht und profitierte dann auch noch von einem Auftakt-Freilos dank einer Rippenverletzung der Weltranglistenersten Iga Swiatek.