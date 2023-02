Thriller um neuen ORF-Sportchef: Redaktion will Waleczka

Die ORF-Sportredaktion will Robert Waleczka als neuen Sportchef. Das ergab die Freitag durchgeführte Kampfabstimmung. Trotzdem dürfte Hannes Aigelsreiter den Job bekommen.

ORF-Sportchef Hans-Peter Trost geht per 1. März in im Pension. Der Posten wurde ausgeschrieben, als Nachfolger bewarben sich neben Trost-Stellvertreter Robert Waleczka u. a. Oliver Polzer, Rainer Pariasek, sowie der wegen seiner Rolle in der „Chat-Affäre“ um HC Strache beurlaubte ZiB-Chef Matthias Schrom.

Doch in die „engere Auswahl“ kamen, zwei Kandidaten, die kaum Rückhalt aus der Sportredaktion haben: ORF-Radiochef Hannes Aigelsreiter und der Externe Thomas Trukesitz (Sky Österreich). Daraufhin wurde die Redaktion von sich aus aktiv und ließ intern abstimmen, wobei 68 von 80 Mitarbeitern mit machten. Für Aigelsreiter und Trukesitz stimmten nur 2, während Waleczka (17) und Schrom (12) die meisten Stimmen bekamen.

So kam es am Freitag zur Kampfabstimmung zwischen Waleczka und Schrom. Dabei machte Waleczka mit 34 zu 31 Stimmen knapp das Rennen: Der 61-järhige Wiener ist seit 1984 beim ORF und bedankt sich bei seinen Kollegen für den Zuspruch: „Es zeigt, dass die Redaktion hinter mir steht“. Zurzeit ist leitet Waleczka das ORF-Team bei der Ski-WM in Méribel/Courchevel. Und wird vermutlich Stellvertreter bleiben. Denn die endgültige Entscheidung über den Sportchef trifft Generaldirektor Roland Weißmann. Und der will, so hört man, den ÖVP-nahen Aigelsreiter zum Sportchef bestimmen – ungeachtet der internen Abstimmungen.