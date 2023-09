Tormann-Wirbel bei Austria Wien

Wie sport24.at erfuhr, wird Neuzugang Samuel Sahin-Radlinger sofort verliehen.

Am Transfer-Schlusstag geht es in Wien-Favoriten richtig rund. Grund: Nach der Verpflichtung von Tormann Sahin-Radlinger gab es Gerüchte wonach die Nummer 1 der Wiener, Christian Früchtl die Violetten verlassen wird. Doch heute Vormittag nahm die Tormann-Rochade eine interessante Wendung: Nicht Früchtl geht, sondern der Neuzugang aus Ried. Hintergrund: Sahin-Radlinger soll als Back-Up jederzeit zurückgeholt werden können, falls Früchtl die Wiener in der nächsten Transfer-Periode wieder verlässt. Der ehemalige Bayern-Goalie ist seit Juli 2022 in Wien die Nummer 1, absolvierte bislang 53 Pflichtspiele.

Asslani soll Tabakovic ersetzen

Zumindest auf der Torjäger-Position herrscht seit gestern Klarheit: Die Austria ist nach einem Ersatz für Torjäger Haris Tabakovic fündig geworden. Der Austria leiht Fisnik Asllani für die Saison 2023/24 von der TSG Hoffenheim aus. Der 21-Jährige kam bisher auf zehn "Joker"-Einsätze in der deutschen Bundesliga, für die zweite Mannschaft der Hoffenheimer schoss Asllani in der abgelaufenen Viertliga-Spielzeit 14 Tore in 22 Partien.