Atlanta Braves gewannen erstes Spiel der World Series

Die Atlanta Braves haben das erste Spiel der Finalserie der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) gewonnen.

Die Braves siegten am Dienstag mit 6:2 bei den Houston Astros.

Jorge Soler brachte Atlanta bereits im ersten Inning mit einem Homerun in Führung. Es war das erste Mal in der 108-jährigen Geschichte der World Series, dass gleich der erste Batter anschrieb. Nach drei Innings führten die Braves schon mit 5:0. Dann mussten sie einen herben Verlust verkraften: Starting Pitcher Charlie Morton musste mit einem Wadenbeinbruch ausgewechselt werden und wird auch den Rest der World Series ausfallen, nachdem er früh in der Partie von einem Ball getroffen worden war.

Die World Series werden im Best-of-seven-Modus gespielt. Die zweite Partie steht bereits in der Nacht zu Donnerstag an. Die Atlanta Braves für die es die erste Finalteilnahme seit 1999 darstellt gewannen bisher drei Mal die World Series, zuletzt 1995, die Houston Astros einmal 2017.