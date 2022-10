Phillies gehen in World Series nach Comeback in Führung

Das Auftaktspiel der Major League Baseball hatte es in sich. Die Philadelphia Phillies drehen ein verloren geglaubtes Spiel gegen die Houston Astros und stellen in der Serie auf 1:0.

Die Philadelphia Phillies haben in der Major League Baseball (MLB) das erste Spiel der World Series gewonnen und sind in der Serie "Best of seven"-Serie mit 1:0 in Führung gegangen. Bei den Houston Astros lagen die Gäste am Freitagabend (Ortszeit) schon mit 0:5 zurück, drehten das Spiel aber dank einer Aufholjagd zu einem 6:5-Erfolg. Damit gelang es den Phillies als erstem Team seit 20 Jahren, einen Fünf-Run-Rückstand aufzuholen und ein Spiel der World Series zu gewinnen.

Für die Astros war es die erste Niederlage im Play-off. Das zweite Duell findet am Samstag (Ortszeit) erneut in Texas statt, am Sonntag steigt Spiel drei dann in Pennsylvania. Wer zuerst vier Siege holt, sichert sich den Meistertitel.