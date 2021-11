NFL-Superstar Tom Brady unterlief ein ungewohnter Aussetzer: Kurz vor Schluss legte der Quarterback Gegner New Orleans unfreiwillig den Sieg auf.

Ein Fauxpas von Superstar Tom Brady hat am Sonntag zur zweiten Saisonniederlage von NFL-Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers geführt. Die Quarterback-Legende leistete sich kurz vor Schluss einen Fehlwurf in die Hände von Saints-Spieler P.J. Williams, der daraufhin mit einem Touchdown für New Orleans endgültig alles klar machte.



Die Partie endete 36:27 und endete zudem bitter für Saints-Quarterback Jameis Winston, der sich bei einer irregulären Aktion eines Gegenspielers das Knie verdrehte und sich laut seinem Club eine "signifikante" Verletzung zuzog.



Von den Topteams unterstrichen die Los Angeles Rams ihre Ambitionen auf den Super Bowl und stehen nach dem 38:22 gegen die Houston Texans nun bei sieben Siegen aus acht Partien. Auch die Arizona Cardinals und die Green Bay Packers kommen auf diese Bilanz.