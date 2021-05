Bucks mit Last-Second-Triumph über Miami Heat

Mit Heimsiegen im Osten und Auswärtserfolgen im Westen haben am Samstag die Play-off-Spiele in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA begonnen.

Kevin Durant steuerte 32 Punkte und 12 Rebounds zum 104:93-Erfolg der Brooklyn Nets über die Boston Celtics bei. Im US-Bundesstaat Wisconsin setzten sich die Milwaukee Bucks gegen Miami Heat in der Overtime durch, Khris Middleton sorgte mit seinen Punkten 26 und 27 nur 0,5 Sekunden vor der Sirene für das 109:107.

In Los Angeles siegten die Dallas Mavericks angeführt von ihrem slowenischen Star Luka Doncic bei den Clippers mit 113:103 durch. Doncic erzielte nicht nur 31 Punkte, sondern sammelte auch noch zehn Rebounds und elf Assists. Die Portland Trail Blazers lösten ihre Aufgabe mit einem 123:109-Sieg bei den Denver Nuggets überraschend souverän.

NBA-Ergebnisse vom Samstag:

Play-off-Achtelfinali ("best of seven") - Eastern Conference:



Brooklyn Nets - Boston Celtics 104:93; Stand 1:0.

Milwaukee Bucks - Miami Heat 109:107 n.V.; Stand 1:0.

Western Conference: