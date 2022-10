Großer Favoritenkreis startet in neue NBA-Saison

Die Boston Celtics empfangen die Philadelphia 76ers (1.30 Uhr), danach kommt es zum großen Star-Duell von Titelverteidiger Golden State Warriors um Stephen Curry mit den Los Angeles Lakers mit LeBron James (4 Uhr/DAZN). Der 37-Jährige startet in seine 20. Saison und hofft auf seinen fünften Titel.

Zwei weitere Spielzeiten bräuchte James noch, um mit Rekordmann Vince Carter (22 Saisonen) gleichzuziehen. Die Generalprobe lief für die Lakers, bei denen nur sechs Spieler aus der vergangenen Saison im Kader blieben, aber nicht optimal. Im letzten Vorbereitungsspiel setzte es gegen die Sacramento Kings eine 86:133-Pleite. "Wir müssen besser werden. Ich mag, wie unser Team aufgebaut ist, aber wir müssen weiterarbeiten", sagte James. Außerdem verletzte sich Star-Spieler Russell Westbrook leicht am Oberschenkel, weitere Leistungsträger wie Anthony Davis (Rückenprobleme) oder Dennis Schröder (Finger) waren nicht dabei.

Ebenfalls keine Saisonvorbereitung ohne Probleme erlebten die Warriors. Der Champion verlängerte zwar die Verträge von Andrew Wiggins und Jordan Poole um jeweils vier Jahre, allerdings sorgte eine Schlägerei im Training für ungewollte Schlagzeilen. Routinier Draymond Green schlug Poole nach einem Wortgefecht ins Gesicht, der 23-Jährige ging zu Boden. Es tauchten Videoaufnahmen der Prügelei in den Medien auf, später entschuldigte sich Green für seinen Ausraster. "Ich bin ein Mensch mit Fehlern", sagte der 32-Jährige. "Als sich der Vorfall ereignete, war ich mental an einem dunklen Ort."

TMZ obtained the video of the altercation between Draymond Green and Jordan Poole at practice https://t.co/55rMnBqAVG pic.twitter.com/k02BGsBo8G