Interimstrainer Vaughn wird Nets-Chefcoach

Die Brooklyn Nets haben bei der Suche nach ihrem neuen Cheftrainer schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Jacque Vaughn, lange Zeit Assistent des geschassten Steve Nash, übernimmt das Basketball-Team aus New York.

Das gaben die in der NBA in einer turbulenten Phase steckenden Nets am Mittwoch bekannt. Nachdem sich der Club von Nash getrennt hatte, machte die Suspendierung von Starspieler Kyrie Irving wegen seiner anscheinenden Nähe zu antisemitischem Gedankengut Schlagzeilen.

Der Abschied von Nash war wegen des schlechten Saisonstarts unter seiner Verantwortung erfolgt. Vaughn übernahm daraufhin interimistisch.

Irving war für mindestens fünf NBA-Spiele suspendiert worden, weil er laut Nets-Stellungnahme in einem Mediengespräch die Gelegenheit ungenutzt gelassen hatte, unmissverständlich klarzustellen, dass er keine antisemitischen Überzeugungen hat. Zuvor hatte der 30-Jährige via Twitter einen Link zu einem als antisemitisch kritisierten Film mit dem Titel "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" geteilt, den US-Medien außerdem als rassistisch und frauenfeindlich, homo- sowie islamophob einstufen.