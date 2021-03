James Harden: "Ich bin der MVP, so einfach ist das"

NBA-Star James Harden sorgt nach dem knappen 113:111-Erfolg bei den Detroit Pistons mit einem Interview für Aufregung.

Bei den Brooklyn Nets hat James Harden eingeschlagen eine Wucht. Mit 44 Punkten, 14 Rebounds und 8 Assists führte er seine New Yorker zu einem weiteren Sieg in Detroit. In Abwesenheit von Kyrie Irving und Kevin Durant muss Harden umso mehr glänzen. Kein Wunder, dass sich "The Beard" als wertvollster Spieler der Liga sieht.

"Ich habe das Gefühl, dass ich der MVP bin. So einfach ist das", sagte Harden nach dem knappen Sieg gegen die Detroit Pistons. "Ich möchte eigentlich nicht über mich selbst sprechen, aber ich versuche jeden Abend für meine Mitspieler alles zu geben, um zu gewinnen."

Im Januar war Harden von den Houston Rockets getradet worden. Seitdem absolvierte er 31 Spiele für den Titelanwärter, in welchen er 26,0 Punkte, 8,9 Rebounds und 11,4 Assists im Schnitt spielte.

MVP-Rennen so offen wie lange nicht

"Die Zahlen sprechen für sich", sagte Harden über seine mögliche MVP-Kandidatur. "Und wir gewinnen. Mehr kann ich dazu nicht sagen." Harden gewann den MVP bisher einmal und zwar im Jahr 2018, als er für die Rockets die NBA beim Scoring mit 30,4 Punkten im Schnitt anführte.

Das diesjährige MVP-Rennen ist dagegen so offen wie lange nicht mehr. Mit Joel Embiid (Philadelphia 76ers) und LeBron James (Los Angeles Lakers) fehlen die zwei Top-Favoriten nun mehrere Wochen, die Buchmacher sehen inzwischen Nikola Jokic (Denver Nuggets) als heißesten Anwärter. Gute Chancen werden Harden, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) und Damian Lillard (Portland Trail Blazers) eingeräumt.