Miami-Star Butler glänzte bei Sieg über Houston

Miami Heat gelingt nach schwachem Saisonbeginn ein wichtiger Schritt Richtung Play-Offs.

Jimmy Butler hat Vorjahres-Finalist Miami Heat in der National Basketball Association (NBA) nach schwachem Saisonstart wieder an die Play-off-Plätze herangeführt. Mit einem 101:94 bei den Houston Rockets gewann das Team aus Florida am Donnerstag (Ortszeit) das vierte Spiel in Serie. Butler glänzte in seiner Heimatstadt mit seinem ersten "triple double" der Saison. Der 31-Jährige verbuchte 27 Punkte und je 10 Rebounds und Assists.

Die Heat liegt in der Eastern Conference damit vorerst auf Rang neun und hat damit den Anschluss an die Play-off-Fixplätze der ersten sechs Teams geschafft.