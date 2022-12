MVPs erhalten jetzt Michael-Jordan-Trophy

Wie die Liga am Dienstag bekanntgab, wurde zu Ehren des wohl besten Spielers in der Historie des Sports auch die dafür vergebene Trophäe neu gestaltet.

The Michael Jordan Trophy for the #KiaMVP features a “raw to refined” design that signifies the MVP’s hard work and progression to achieving the NBA’s greatest individual honor, with a reach toward a crystal basketball that symbolizes an endless chase for greatness. pic.twitter.com/RMBS4aJlT6