Bei der WM fiel der kroatische Edelfan durch die knappe Bekleidung bei den Spielen auf. Nun zeiht es die junge Frau in die USA, genauer gesagt zu einem Spiel der Miami Heat in die NBA.

Nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar blieb der sexy Superfan Kroatiens nicht lange unter dem Radar. Ivana Knöll verzückte ihre Fans mit Fotos aus der NBA, wo sie ein Spiel der Miami Heat besuchte. Für ihre insgesamt 3,6 Millionen Follower auf Instagram posierte die Deutsche auf unzähligen Fotos.

Knöll trägt dabei ein Shirt des Miami Superstars Jimmy Butler. Die Partie ging knapp mit 102:101 an die Brooklyn Nets. Nach der WM scheint es Knöll aber immer öfters in die USA zu ziehen, auch Fotos aus New York und Florida sind auf ihrem Profil zu finden. Dort feierte sie unter anderem mit dem Rap-Star Drake und Jamie Foxx.

Den nächsten großen Auftritt könnte Knöll dann beim Super Bowl Mitte Februar haben. Beim Finale der NFL lässt sich für gewöhnlcih das Who is Who der Promi-Szene blicken. Leicht möglich, das auch Knöll dem Mega-Event einen Besuch abstatten wird.