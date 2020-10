NBA-Finale: Traumstart für LeBron & Co.

LeBron James und Anthony Davis haben die Los Angeles Lakers am Freitag im NBA-Finale zu einem 124:114-Erfolg (68.54) gegen die Miami Heat geführt. Lebron James kam auf 33 Punkte, Anthony Davis gelangen 32 Zähler. Zuletzt gelang es den beiden Lakers-Legenden Shaquille O'Neal und Kobe Bryant 2002, mindestens 32 Punkte in einem Endspiel zu erzielen. "Es ist eine Ehre, im Kreis mit diesen großartigen Profis genannt zu werden", sagte James.

Im zweiten Spiel der Serie spielte es den Lakers in die Karten, dass in Goran Dragic und Bam Adebayo zwei defensive Leistungsträger bei Miami fehlten. Besonders in der Defensive machten sich die Ausfälle bemerkbar. Die Lakers nutzten die Lücken konsequent aus und gaben 47 Drei-Punkte-Würfe ab - so viele wie noch nie in dieser Saison. Davis zermürbte die Heat-Profis mit vier verwandelten Würfen nach der Halbzeitpause und im Schlussviertel schaltete auch James noch einmal einen Gang höher.

LeBron James had a special game: 33 points, 9 assists, ZERO turnovers. The last & only player in NBA Finals history to have at least 20 points & 9 assists with zero turnovers is Magic Johnson (1987, Game 1–29 points, 13 assists, 0 turnovers). Don't take LeBron James for granted. pic.twitter.com/rj12JJvuyZ