NBA-Riese Pöltl kracht im Weihnachts-Hit auf den Joker

Die Toronto Raptors stimmten sich mit einem 114:99-Sieg gegen die Charlotte Hornets auf das Duell mit dem NBA-Champion Denver ein.

Jakob Pöltl verbuchte vier Punkte, zwei Assists und einen Rebound. Der 28-jährige Center aus Wien kam auf 15:18 Einsatzminuten. Es war ein hartes Stück Arbeit, bis der elfte Sieg im 26. Saisonspiel feststand. Die Kanadier machten erst mit einem 35:18 im Schlussviertel alles klar. "Nach zu vielen Ballverlusten zu Beginn war die Energie nach der Pause großartig, dadurch konnten wir das Spiel drehen", betonte Pöltl. Pascal Siakam erzielte als Topscorer 27 Punkte für Toronto.

Pöltl freut sich auf den Joker

Am Mittwoch sind die Denver Nuggets bei den Raptors zu Gast. Der Titelverteidiger reist mit einem 130:104 gegen die Dallas Mavericks im Gepäck an den Ontariosee. Pöltl: "Keine Frage, das Spiel gegen die Nuggets wird sicher tough. Für mich persönlich ist das Matchup gegen Nikola Jokic sicher eine schwere Aufgabe. Es ist natürlich gut, dass wir jetzt ein Spiel gewonnen haben und mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen können. Wir können ihnen das Leben hoffentlich so schwer wie möglich machen und mit einem Sieg herausgehen".