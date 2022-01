Nets wochenlang ohne Kevin Durant

Die Brooklyn Nets müssen erneut verletzungsbedingt lange auf Superstar Kevin Durant verzichten.

Die Brooklyn Nets werden in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA noch einige Wochen ohne ihren Star Kevin Durant auskommen müssen. Ein MRI am Sonntag hat eine Seitenbandverletzung im linken Knie gezeigt. Während die Nets keinen Zeitpunkt seiner Rückkehr nennen wollten, hatte der US-Sportsender ESPN von einem Ausfall von vier bis sechs Wochen berichtet. Die Verletzung war am Samstag im zweiten Viertel beim 120:105-Heimsieg über New Orleans passiert.