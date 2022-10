Pöltl schießt 76ers mit Double-Double in die Krise

Nächstes Erfolgserlebnis für Jakob Pöltl und die San Antonio Spurs. Der Wiener erzielt beim zweiten Auswärtssieg in zwei Tagen ein Double-Double.

Die San Antonio Spurs mit dem Wiener Jakob Pöltl haben am Samstag (Ortszeit) den zweiten Auswärtssieg in der National Basketball Association (NBA) binnen 24 Stunden gelandet. Nach dem 137:134 bei den Indiana Pacers gewannen die Texaner bei den Philadelphia 76ers 114:105. Der 27-jährige Pöltl kam bei einer Einsatzzeit von 27:02 Minuten auf 13 Punkte und elf Rebounds. Er verbuchte somit sein erstes Double-Double im Spieljahr. Weiters leistete er drei Assists und einen Block.

Die Entscheidung in dem Duell fiel erst im Schlussabschnitt. Beim Stand von 92:90 aus ihrer Sicht legten die Spurs einen 10:0-Run binnen zweieinhalb Minuten auf das Parkett. Pöltl verzeichnete in dieser Phase vier Punkte, fünf Rebounds und einen Block. Die 76ers, die nach drei Spielen noch immer sieglos sind, kamen in der Folge nicht mehr näher als auf sechs Zähler heran. Auch 40 Punkte und 13 Rebounds von Joel Embiid reichten nicht zum ersten Saisonerfolg. James Harden blieb mit zwölf Zählern blass. Für die 76ers war es schon die dritte Niederlage in Folge, damit herrscht schon früh in der Saison Unruhe in Philadelphia.

Spurs wollen im Minnesota-Doppel nachlegen

San Antonio wurde von Devin Vassell und Keldon Johnson mit 22 bzw. 21 Punkten angeführt. Auf die Texaner wartet nun ein "Doppel" in Minneapolis. Am Montag und Mittwoch treten die Spurs bei den Minnesota Timberwolves an.

Die Boston Celtics wahrten mit einem 126:120 bei Orlando Magic ihre "weiße Weste". Der NBA-Finalist der vergangenen Saison hält bei 3:0-Siegen. Jason Tatum erzielte 40 Punkte für den Rekord-Champion. Derrick White, ehemaliger Teamkollege Pöltls in San Antonio, steuerte 27 Zähler bei.

NBA-Ergebnis vom Samstag:

Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs (13 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists in 27:02 Minuten von Jakob Pöltl) 105:114