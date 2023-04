Titelverteidiger Golden State verliert auch zweites Spiel

Titelverteidiger Golden State hat auch die zweite Partie in der Auftaktrunde der NBA-Play-offs verloren.

Bei den Sacramento Kings gingen die Warriors am Montag als 106:114-Verlierer vom Court. Stephen Curry und Co. müssen nun auf eine Wende in den anstehenden beiden Heimspielen hoffen. Die Philadelphia 76ers liegen nach einem 96:84 gegen die Brooklyn Nets in ihrer "best of seven"-Serie ebenfalls 2:0 voran.

Currys 28 Punkte genügten Golden State nicht für den Sieg, weil sich der Meister des Vorjahres zu viele Ballverluste leistete. Für die Kings war De'Aaron Fox mit 24 Punkten und einem vorentscheidenden Dreier in der Schlussphase der Matchwinner. Eine Schlüsselszene war der Ausschluss von Golden States Draymond Green im letzten Viertel, nachdem er Gegenspieler Domantas Sabonis auf die Brust getreten war.

Für die "Sixers" war Tyrese Maxey mit 33 Punkten bester Werfer, Joel Embiid kam auf 20 Punkte und 19 Rebounds. In dieser Serie geht es nun zweimal in New York weiter.