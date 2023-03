Toronto verliert trotz Double-Double von Pöltl

Center aus Wien erzielte bei 108:119 in Washington 23 Punkte und holte 13 Rebounds

Die Toronto Raptors sind am Donnerstag (Ortszeit) mit einer Niederlage ins erste von fünf Auswärtsspielen hintereinander in der National Basketball Association (NBA) gestartet. Die Kanadier verloren bei den Washington Wizards 108:119. Jakob Pöltl verbuchte 23 Punkte und 13 Rebounds zu einem Double-Double sowie vier Assists, drei Steals und zwei Blocks. Er kam auf 31:31 Minuten Einsatzzeit.

Der 27-jährige Wiener erwies sich in der Hauptstadt der USA als sehr treffsicher. Pöltl verwandelte acht von neun Würfen aus dem Spiel und blieb an der Freiwurflinie bei sieben Versuchen makellos. Das Double-Double war sein zweites seit der Rückkehr nach Toronto und das 65. in der NBA insgesamt. O.G. Anunoby war mit 26 Punkten erfolgreichster Scorer der Kanadier, die sich im zweiten Viertel einen Rückstand eingehandelt hatten, den sie nicht mehr aufholen sollten. Nach dem 50:59 zur Halbzeit kamen die Raptors nicht mehr wirklich in Schlagdistanz.

Bei Washington stachen zwei ehemalige Mitspieler Pöltls heraus. Kyle Kuzma, seinerzeit Kollege des Wieners an der University of Utah, führte die Wizards mit 30 Zählern an. Delon Wright, mit dem der Center zu Beginn seiner NBA-Karriere in Toronto im Team gestanden war, verteilte elf Assists.

Bereits am Samstag steht wieder in Washington ein weiteres Zusammentreffen der beiden Teams auf dem Programm. Die Raptors bekommen somit rasch Gelegenheit zur Revanche an den Wizards, die ein unmittelbarer Gegner im Kampf um ein Play-in-Tickets sind.

Überragend präsentierten sich unterdessen Luka Doncic und Kyrie Irving beim Heimspiel ihrer Dallas Mavericks gegen die Philadelphia 76ers. Die beiden erzielten zusammen 82 der 133 Punkte ihres Teams, das sich dennoch nur knapp gegen die Gäste durchsetzen konnte. Diese kamen in der Endabrechnung auf 126 Zähler. Zwischenzeitlich lagen die Mavs schon 25 Punkte vorne, doch konnten die 76ers im letzten Viertel bis auf vier Punkte herankommen. Doncic erzielte 42 Zähler, Irving 40. Noch nie zuvor hatte es in einer Mavericks-Partie zwei Spieler mit mindestens 40 Punkten gegeben. Bester Werfer bei den Gästen war Joel Embiid mit 35 Punkten.