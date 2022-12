Überragender Simons führt Portland zum Sieg

Anfernee Simons hat am Samstag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit seiner Karriere-Bestleistung von 45 Punkten seinen Portland Trail Blazers maßgeblich zum 116:111-Auswärtssieg bei Utah Jazz beigetragen.

Auch Jerami Grant war mit 33 Zählern stark. Die Entscheidung fiel allerdings erst in der letzten Minute, als die Jazz vier Ballverluste verzeichneten. Eine Heimniederlage setzte es u.a. auch für die New York Knicks, die gegen die Dallas Mavericks mit 100:121 untergingen. Entscheidend dafür war ein starkes drittes Viertel (41:15), in dem Luka Doncic und Tima Hardaway Jr. gemeinsam 36 Punkte für die Texaner beisteuerten. Die Golden State Warriors feierten gegen die Houston Rockets einen 120:101-Sieg, auch dank acht Dreipunktern durch Andrew Wiggins sowie 13 weiteren durch Stephen Curry und Jordan Poole.