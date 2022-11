Warriors verlieren trotz 50 Curry-Punkten

Auch 50 Punkte von Basketball-Superstar Stephen Curry haben Titelverteidiger Golden State Warriors in der nordamerikanischen Profiliga NBA nicht zum ersten Auswärtssieg in dieser Saison verholfen.

Die Warriors unterlagen den Phoenix Suns am Mittwochabend (Ortszeit) mit 119:130, es war die achte Niederlage hintereinander in der Fremde und die neunte in 15 Spielen. Nur in der Saison 1989/90 waren die Kalifornier mit neun Auswärtsniederlagen schlechter gestartet.

Im Topspiel des Abends setzten sich die Boston Celtics mit 126:101 gegen die Atlanta Hawks durch. Der Final-Teilnehmer der Vorsaison hatte dabei sieben Spieler mit einer zweistelligen Punkteausbeute und holte den neunten Sieg aus den vergangenen zehn Spielen. Die Siegesserie von derzeit acht Partien für den Spitzenreiter der Eastern Conference ist der Bestwert aller NBA-Teams.