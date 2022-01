'Big Ben' Roethlisberger beendet Karriere

Nach 17 Jahren in der NFL hängt der Quarterback seinen Helm an den Nagel.

Roethlisberger, der während seiner Karriere mehrfach mit dem Gesetzt in Konflikt kam, beendet nach 17 erfolgreichen Spielzeiten in der NFL seine Karriere. "Big Ben" konnte mit den Pittsburgh Steelers zweimal die Super Bowl gewinnen. 2005 in erst seiner zweiten Saison und 2008 im Duell mit den Arizona Cardinals. Den begehrten MVP-Titel für den besten Spieler der Saison konnte der 1.96 Meter große Spielmacher jedoch nie einheimsen.

Im Laufe seiner Karriere spielte Roethlisberger mit den Stars Leveon Bell und Skandalspieler Antonio Brown in einem Team. Bereits seit mehreren Jahren halten sich Rücktrittsgerüchte hartnäckig, nun zieht "Big Ben" einen Schlussstrich. Seinen letzten Auftritt hatte der Mann mit der Nummer 7 im AFC Wild Card Game vergangene Woche gegen die Kansas City Chiefs.

Suche nach Nachfolger

Die Nachfolgesuche bei den Steelers hat längst begonnen. Erst im vergangenen Jahr sicherte sich man den Spielmacher Dwayne Haskins. Ob der in Washington in Ungnade gefallene Quarterback die Langzeit Lösung wird ist anzuzweifeln. Mit einer Verpflichtung von Packers-Quarterback Aaron Rodgers (er wird in der Off-Season Free Agent) würde Pittsburgh wieder umgehend in den Kreis der Titelanwärter aufsteigen.