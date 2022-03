Brady bastelt an Miami-Deal

Tom Brady könnte seine Karriere bei einem neuen Team fortsetzen.

Der siebenfache Superbowl-Sieger sorgt weiter für Schlagzeilen. Brady schockte seine Fans mit seinem Rücktritt im Februar. Anfang März überlegte es sich der 44-Jährige noch einmal anders und entschloss sich, seine Karriere doch fortsetzen zu wollen. Damit nicht genug: Brady soll laut Medienberichten an einem Wechsel zu den Miami Dolphins basteln. Nach zwei Jahren bei Tampa Bay sucht er eine neue Herausforderung.

Ausgerechnet der Ex- Erzrivale ist Wunschziel

Vor allem für Fans der Patriots, bei denen der dreimalige NFL-MvP (wertvollster Spieler der Liga) 19 Jahre spielte, wäre das der absolute Horror. Denn New England und die Miami Dolphins sind erbitterte Rivalen, treffen jährlich mindestens zwei Mal aufeinander. Sollte der Deal wirklich zustande kommen, würde das ein weiteres Quarterback-Beben auslösen (siehe unten). Dann könnte sich wohl Jungstar Tua Tagovailoa auch einen neuen Arbeitgeber suchen.

Miami holte im Sommer mehrere Top-Spieler

Dass ausgerechnet Miami die neue Wunschdestination des "G.O. A.T." sein könnte, kommt nicht von ungefähr. In der aktuellen Transferzeit lockte man Star-Receiver Tyreek Hill von den Kansas City Chiefs nach Florida. Mit Tackle Terron Armstead und den Running Backs Raheem Mostert und Chase Edmonds wurden weitere Schlüsselpositionen in der Offensive verstärkt. Wenn es jetzt noch gelingt, Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers loszueisen, würde man über Nacht zum absoluten Titel-Favoriten mutieren.