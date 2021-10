Der Favoritenstatus der Kansas City Chiefs hat durch deren dritte Saisonniederlage in der National Football League (NFL) einen großen Kratzer bekommen.

Die Buffalo Bills gewannen am Sonntag bei den Chiefs 38:20 und stehen nach fünf Spielen bei vier Siegen und einer Niederlage. Ein Unwetter hatte für eine mehr als einstündige Unterbrechung zwischen den Halbzeiten gesorgt. Beim 25:22 der Green Bay Packers gegen die Cincinnati Bengals trug sich dafür anderes Bemerkenswertes zu.

Denn es gab fünf verpasste Field Goals in Serie, jedes potenziell entscheidend für den Sieg - die Datendienstleister und US-Medien konnten nichts Vergleichbares in den Archiven finden. Mason Crosby hatte dreimal für die Packers und McPherson zweimal für die Bengals vergeben, ehe Crosby in der Verlängerung doch noch traf.