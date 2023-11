Dolphins mit Gala bei Black-Friday-Premiere

Halbzeit in der NFL: Philadelphia Eagles überflügeln alle Die erste Hälfte der NFL-Saison ist abgeschlossen. In der AFC kann alles passieren. In der NFC gibt es zwei ungeschriebene Gesetze: Die Eagles gehen als Sieger vom Platz, auch wenn sie nicht wissen, warum und die Panthers können machen, was sie wollen, verlieren aber trotzdem.