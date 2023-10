Eine Woche ohne Swift-News war man in der NFL gar nicht mehr gewohnt. Zum Glück haben am fünften Spieltag dafür andere Stars für Schlagzeilen gesorgt. Zum Beispiel die Miami Dolphins mit ihren Hochgeschwindigkeit-Stars und die San Franisco 49ers, die unbeeindruckt von SIeg zu Sieg eilen.

Week 5 in der NFL war an Spannung kaum zu übertreffen. Während die San Francisco 40ers und die Philadelphia Eagles weiter ungeschlagen sind, können die Chicago Bears überraschend den ersten Sieg feiern. Damit bleiben die Carolina Panhters das letzte Team ohne Sieg in der Liga.

Vor allem die Miami Dolphins aber sind es, die mit Hochgeschwindigkeit durch die Liga fegen. Gleich die sieben schnellsten Spieler der Liga kommen aus Florida. Wobei "Gepard" Tyreek Hill mit 22.01 Meilen pro Stunde (35,4 km/h) einen neuen Bestwert "geblitzt" wurde. Nach gut einem Drittel der Saison deutet alles auf einen Kracher im Super Bowl mit den San Francisco 49ers hin, die mit ihren Gegnern offensiv, wie defensiv gerade machen, was sie wollen. Hier ein Überblick, was diese Woche geschah:

AFC North: Steelers zerstören Ravens-Serie in letzter Sekunde

Die Baltimore Ravens waren gegen ihre Erzrivalen aus Pittsburgh am Weg etwas besonderes zu schaffen. Sie hätten alle Auswärtsspiele gegen ihre Division-Gegner dieser Saison gewinnen können. Eine Halbzeit lang sah das auch gut aus. Nach einer 10:3-Führung zur Pause, drehten die Hausherren aber richtig auf. Ein Safety, ein Fieldgoal, ein Touch Down und noch ein Field Goal 1:17 Minuten vor Schluss für die Steelers bescherte einen 17:10-Sieg gegen die Raben. Davor wurde schon Kritik am Offensiv-Coach laut, doch der Defense sei dank, ist das vorerst vergessen und man geht mit einem Erfolgserlebnis in die wohlverdiente Bye Week.

© Getty ×

Auch die wankenden Cincinnati Bengals konnten wieder einmal jubeln. Mit dem angeschlagenen Star-Quarterback Joe Burrow gab es einen 34:20-Erfolg gegen die Arizona Cardinals. Wobei Burrow-Kumpel Ja'Marr Chase seinen ersten Touchdown der Saison feiern konnte.

AFC East: Dolphin auf Überholspur - Alarm bei den Patriots

Ein starkes Signal an die Konkurrenz gaben die Miami Dolphins wieder ab: Beim 31:16-Sieg gegen die New York Giants war die schnellste Offensive der Liga abermals nicht zu stoppen. Einziger Wehrmutstropfen: Rookie-Entdeckung Devon Achane musste verletzt vom Platz. Das hinderte ihn zuvor nicht an einer weiteren Glanzleistung: Mit seinem siebenten Touchdown stellte er gleich einen neuen Rekord auf: Noch nie in der Geschichte konnte ein Spieler in seinen ersten vier Spielen so oft in der Endzone des Gegners jubeln.

Ganz anders hingegen ist die Stimmung beim Rekordmeister aus New England. Die Patriots kassierten eine vernichtende 34:0-Abfuhr vor den eigenen Fans gegen die New Orleans Saints. In den letzten beiden Spielen bekam man 72 Gegenpunkte, konnte aber selbst nur drei erzielen. Die Konsequenz: Kult-Coach Bill Belichick setzte Quarterback Mac Jones erneut auf die Bank. Allerdings hat der 71-Jährige selbst viel Kredit bereits verspielt. Als General Manager und Head Coach der Franchise fordern bereits viele Fans, dass er sich wohl bald selbst entlassen muss.

© Getty ×

Dazwischen geht es eng zur Sache. DIe New York Jets konnten mit einem 31:21-Sieg bei den Denver Broncos ihren zweiten Sieg feiern. Die Buffalo Bills hingegen mussten beim Spiel in London einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Gegen die Jacksonville Jaguars verpassten Josh Allen und sein Team die Aufholjagd und verloren 20:25.

AFC South: King Trevor von London

Denn in London haben die Jaguars das sagen. Erstmals in der Geschichte spielte eine Mannschaft zwei Spiele in Großbritannien. Jacksonville ging beide Male als Sieger vom Platz. Obwohl es gegen die Bills deutlich knapper war und am Ende die Abwehr den Erfolg festhielt, wird Trevor "Sunshine" Lawrence als neuer König von London gefeiert. Denn der Blondschopf spielte trotz Verletzung durch und führte die Truppe zum dritten Saisonsieg.

© Getty ×

Ein Field-Goal-Festival erlebten die Fans in Indianapolis. Bei den Colts, die erneut ohne Österreich-Export Bernhard Raimann auskommen mussten, sahen die Heimfans beim 23:16-Sieg gegen die Tennessee Titans drei Touchdowns, aber gleich sechs Field Goals auf beiden Seiten. Was lange Zeit nach einer knappen Nummer aussah, wurde dank Routinier Matt Gay zum gefeirten Erfolg gegen die Divisions-Rivalen. Schlimm steht es um Rookie-Quarterback Anthony Richardson. Der Spielmacher verletzte sich schwer an der Schulter und fällt wochenlang aus.

Ein anderer Liga-Neuling schwebt dafür weiter auf Wolke 7. CJ Stroud, Quarterback der Houston Texans, musste sich zwar den Atlanta Falcons in letzter Sekunde 17:19 geschlagen geben, er blieb aber bereits im fünften Spiel seiner NFL-Karriere immer noch ohne Interception. Das gelang einem Rookie noch nie. Nächste Woche kommt aber der erste Härtetest: Mit den New Orleans Saints geht es gegen eine der härtesten Verteidigungen der Liga.

AFC West: Chiefs können es auch ohne Swift

Die Kansas City Chiefs schweben weiter auf der Erfolgs- beziehungsweise Swift-Welle. Doch der 27:20-Zittersieg gegen die Minnesota Vikings war alles andere als souverän. Zwischenzeitlich herrschte große Sorge um Swifts Herzbuben Travis Kelce. In der ersten Halbzeit musste er sogar verletzt den Platz verlassen, kehrte aber zurück und führte den amtierenden Champion mit Patrick Mahomes zum Sieg. Es war der dritte Sieg im dritten Spiel seit bekannt werden des Kelce-Swift-Flirts. Diesmal war die 33-Jährige allerdings erstmals nicht live vor Ort.

© Getty ×

Düster sieht es derzeit bei den Denver Broncos aus. Nachdem man vor der Saison mit Headcoach Sean Payton und Spielmacher Russell Wilson viel Hoffnung hatte, dass der Erfolg zurückkehrt, setzte es die nächste vernichtende Niederlage. Diesmal gegen die Jets. Besorgniserregend waren Bilder während dem Spiel, als die beiden Protagonisten sichtlich unzufrieden miteinander waren. In den Rocky Mountains braut sich offenbar etwas zusammen, allerdings ist man von guter Laune noch weit entfernt.

© Getty ×

Die Las Vegas Raiders sorgten zum Abschluss des Spieltages für eine kleine Überraschung. Das Team aus Sin City bezwang die Green Bay Packers 17:13, feierte den zweiten Saisonsieg.

NFC North: Lions zeigen ihre Krallen

Für die Packers war die zweite Niederlage in Folge ein heftiger Rückschlag, was die Play-off-Hoffnungen betrifft. Quarterback Jordan Love kann seine Topform noch nicht konstant abliefern. So kommt es, dass die Detroit Lions immer mehr daovn ziehen. In der Motor City ist etwas Großes am entstehen. Beim 42:24-Erfolg gegen die Carolina Panthers feuerten Jared Goff & Co. ein weiteres Offensiv-Feuerwerk ab. Die Hoffnung auf die Play-offs ist schon früh in der Saison zum Greifen nah.

Spannend wird es im Tabellenkeller der Liga. Die Vikings halten weiterhin erst bei einem Sieg, eben diesen feierten auch die Chicago Bears. Überraschend setzten sich die bislang Sieglosen im Donnerstags-Spiel gegen die Washington Commanders mit 20:40 durch.

© Getty ×

NFC East: Eagles fliegen unter dem Radar

Der Rückschlag wurde den Hauptstädtern nur durch die ebenfalls heftige Klatsche entschädigt, welche die Rivalen aus der NFC East einstecken mussten. Die Dallas Cowboys mussten sich den überlegenen San Francisco 49ers geschlagen geben und auch die New York Giants hinken weiterhin ihren Erwartungen hinterher.

Einzig Die Philadelphia Eagles befinden sich weiter im Höhenflug. Gegen die Los Angeles Rams setzte man sich am Ende souverän mit 23:14 durch, lange Zeit war das Spiel doch offen und ausgeglichen. Dennoch bleiben die Adler am Ende ohne Niederlage, werden aber trotz des Erfolgslaufes aufgrund der vergleichsweisen unauffälligen Spielweise von vielen Experten noch unterschätzt.

NFC South: Young muss weiter Lehrgeld zahlen

Was ist nur mit den Carolina Panthers los? Fans und Liga-Insider rätseln. Mit Nummer-1-Draft-Pick Bryce Young wollte man heuer neu angreifen. Mit Headcoach Frank Reich, er als Quarterback-Flüsterer gilt, kommt der Jungstar aber weiter nicht in Fahrt. Die Pleite gegen die Lions war bereits die Fünfte heuer, damit ist man als einziges Team noch sieglos. Mittlerweile hört man von den Verantwortlichen, dass es ein Fehler war sich gegen Stroud, der in Houston aufblüht, und für Young zu entscheiden. Noch dazu hat man dafür viel investiert: Der Erstrunden-Pick im nächsten Draft wurde an Chicago abgetreten, derzeit sieht es danach aus, als würde man sich selbst damit einen bärendienst erweisen, während sich die Bären ins Fäustchen lachen.

Für die Geschichtsbücher war der Auftritt der New Orleans Saints in New England: Alvin Kamara hat seinen 73. Touchdown für das Team aus Louisiana erzielt und damit den Franchise-Rekord von Marques Colston gebrochen. Mit dem Sieg konnte man sich auch wieder eindrucksvoll zurückmelden. Während Tampa Bay auf Pause war, feierten allerdings auch die Atlanta Falcons den nächsten Sieg. Das Trio kämpft fast im Gleichschritt um die Spitze im Süden und damit zumindest ein Spiel mit Heimrecht im Play-off.

© Getty ×

NFC West: 49ers marschieren durch die Liga

Doch wer kann diese überlegenen San Francisco 49ers schlagen? Das Kult-Duell gegen die Dallas Cowboys war der Kracher der Runde. Ein offener Schlagabtausch war im Vorfeld erwartet. Doch die Goldgräber aus Kalifornien überrollten die Cowboys. Die CInderella-Story von Brock Purdy geht weiter. 2022 kam er als Mr. Irrelevant, der letzte im Draft ausgewählte Spieler, zu den 49ers. Nach der Verletzung von Trey Lance rutschte er in die Startformation, sein Debüt gewann er damals gleich gegen Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers. Seitdem wartet er in der Regular Season weiter auf seine erste Niederlage. Dazu kommen Offensiv-Waffen, wie Christian McCaffrey, Deebo Samuel und Brandon Ayuk, sowie eine mächtige Abwehr rund um Nick Bosa, Fred Warner und Arik Armstead. Das Ergebnis dieser Mischung: Fünf Siege, keine Niederlage.

© Getty ×

Zweiter Sieger des Spieltages in dieser Division waren die Seattle Seahawks - und das ohne Einsatz. Weil die Rams und die Cardinals ihre Partien verloren haben, halten die Seeadler weiter bei 3:1 Siegen und sind mit Altmeister Pete Carroll auf der Seitenlinie wieder auf Kurs Richtung Play-off.

Fantasy-Tipps: Wer greift bei Baker zu?

Nächste Woche haben nur die Steelers und Packers Pause. Nach dem Ausfall von Anthony Richardson müssen einige Manager bei ihrem Quarterback umplanen. Ein absoluter Geheimtipp: Baker Mayfield von den Tampa Bay Buccaneers. Ja, er hat in der vergangenen Jahren keine konstanten Leistungen gezeigt und das Aufeinandertreffen mit den Lions wirkt riskant. Doch einerseits hat Tampa Heimvorteil und andererseits kommen die Bucs ausgeruht nach ihrer Bye Week.

© Getty ×

Etwas sicherer scheint da schon CJ Stroud aus Houston. Doch Gegen die Monster-Defense aus New Orleans muss man den Rookie mit vorsicht betrachten. Bei den Running Backs sollte man unbedingt, wie schon in der Vorwoche Jaleel McLaughlin am Radar haben. Der Broncos-Running-Back war einer der wenigen Lichtblicke in Denver.

Und bei den Wide Receivern ist ein Altbekannter ganz oben auf der Liste. Adam Thielen: Nach seinem Wechsel zu den Carolina Panthers, hatte ihm niemand eine große Rolle mehr zugetraut. Doch der 33-Jährige hat sich mit Bryce Young gut eingelebt und hat einigen Fantasy-Besitzern schon viel Freude diese Saison bereitet.

Highlight der Woche: Ein frecher Ball-Dieb

Tyreek Hill war auch am Sonntag nicht zu stoppen. Bei seinem Touchdown-Jubel hat er sich traditionell wieder auf den Weg zu den Fans gemacht.

Dieses Mal wollte er den Ball einer netten Dame auf der Tribüne überlassen. Das sorgte für einige Verwirrung. Am Ende bekam die Auserwählte dann doch noch das Lederei.

Sensation: Wird Football bald olympisch?

Die NFL hat große Pläne den Sport weiter International noch interessanter zu machen. Der nächste Meilenstein soll bei den olympischen Spielen 2028 in Los Angeles gesetzt werden. Denn man will Flag Football olympisch machen - ausgerechnet bei den Spielen im Mutterland des Footballs.

Dafür fehlt nur noch das "Go" des IOC. Bei der Sitzung in Mumbai soll abgestimmt werden ob die Sportart, in der Österreich derzeit Vize-Europameister ist und bei der WM im Viertelfinale war, in das Programm aufgenommen wird.