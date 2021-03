Drew Brees beendet Karriere

NFL-Superstar Drew Brees beendet mit 42 Jahren seine Karriere.

Lange wurde darüber spekuliert. Jetzt ist es offiziell. New Orleans-Saints Quarterback Drew Brees hängt nach 20 Jahren die Footballschuhe an den Nagel. Das teilte der Texaner mit einem Instagram-Video mit, in dem er seine vier Kinder die Nachricht aussprechen ließ.

Rekord-Karriere nach Horror-Verletzung

Insgesammt warf Brees in seiner Karriere 80.358 Yards - das ist Liga-Rekord. Dabei gelangen ihm 571 Touchdowns. Dabei musste er vor 16 Jahren sogar um seine Karriere bangen. Nach einer schweren Schulterverletzung stand sogar ein Karriere-Ende im Raum. Doch dann wechselte zu den New Orleans Saints, mit denen er 2010 auch den Super Bowl gewann.